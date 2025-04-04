MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут

Теперь родителям не нужно стоять в очередях и тратить время на личное посещение школ, чтобы записать ребенка в школу. MBANK запускает новый сервис «Электронная школа», который позволяет зарегистрировать детей в первый класс через приложение — за пару кликов.

Как это работает?

Первый этап электронной записи в школу производится до 1 июня 2025 года. Система предлагает список школ, соответствующих месту прописки родителя.

Для записи ребенка необходимо:

Открыть приложение MBANK — «Сервисы». Перейти в раздел «Электронная запись в школу», где отобразится список ваших детей. Выбрать ребенка, которого планируете записать в школу. Система автоматически предложит школы по месту прописки родителя. Выбрать школу и язык обучения. Нажать «Записать». После успешной регистрации появится сообщение «Зачислен».

Второй этап регистрации проходит со 2 июня по 15 августа 2025 года. Открывается возможность выбрать другую школу (не по микроучастку), где имеются свободные места.

Кто может воспользоваться сервисом?

К электронной записи в школы в 2025 году допускаются:

дети, рожденные с 1 января по 31 декабря 2018 года, записываются во 2-й класс.

дети, рожденные с 1 января по 31 декабря 2019 года, записываются в 1-й класс, но те, кто прошел предшкольную подготовку по программе «Наристе» (480 часов), записываются во 2-й класс.

MBANK упрощает процесс записи в школу, позволяя родителям избежать очередей и лишних визитов, делая образование более доступным и удобным.

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