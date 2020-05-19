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Сюжет: Новый коронавирус

Заберите нас, пожалуйста. Обращение мигранта к Сооронбаю Жээнбекову

Кыргызские мигранты, застрявшие на границе России и Казахстана, обращаются к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

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Они говорят, что 560 человек, среди которых 200 женщин, уже не нуждаются в продуктах.

«Конечно, спасибо богу за это, спасибо русскому народу за то, что установили нам палатки. Кыргызские власти мы просто просим нас забрать. Здесь много беременных, которые должны родить на этой неделе. Заберите нас, пожалуйста», — говорит один из мигрантов.

Напомним, 7 мая несколько десятков кыргызстанцев, поверив ложной информации, что граница Казахстана открыта, прибыли в Оренбургскую область России из Москвы и остались на улице.

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