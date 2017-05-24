За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Итоги опроса

В течение недели читатели ИА «24.kg» голосовали за возможных кандидатов в президенты Кыргызстана. Выборы главы государства станут главным политическим событием года. Скорее всего они состоятся 15 октября.

О притязаниях на должность уже заявили Темир Сариев, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев. 17 мая политсовет партии СДПК выдвинул своего кандидата, им стал нынешний премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

ИА «24.kg» предложило своим читателям выбрать, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись уже в это воскресенье. В течение недели пользователи могли выбирать из возможных кандидатов: Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Омурбека Текебаева, Чыныбая Турсунбекова, Бакыта Торобаева, Сооронбая Жээнбекова, Сапара Исакова и Эльмиры Ибраимовой.

По итогам читательского голосования тройка лидеров выглядит следующим образом: 25 процентов у Омурбека Бабанова (1459 голосов), 22 процента — у Темира Сариева (1284 голоса), Чыныбай Турсунбеков — 18 процентов, или 1045 голосов.

Аутсайдером голосования оказался Сапар Исаков, за него отдали голоса лишь 3 процента читателей (226 человек). Кстати, кандидат в президенты от СДПК Сооронбай Жээнбеков набрал всего 8 процентов, или 506 голосов.