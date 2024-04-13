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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в ДУМК

Жолдошбек Абдылдаев назначен заместителем муфтия Кыргызстана.

Ранее он работал начальником отдела управления организации паломничества ДУМК.

Пришел вместо Абибиллы ажы Кадырбердиева, который стал казы Ошской области.

Абибилла ажы Кадырбердиев родился 19 декабря 1977 года в селе Жаны-Жер Кадамджайского района. В марте 2014-го стал членом Совета улемов Кыргызстана.

С 27 июля 2021 года по 5 апреля 2024-го занимал должность заместителя муфтия страны.

Алтынбек Маматов назначен начальником управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека.

Он пришел вместо Урана Мусаева, который переведен на должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

Алтынбек Маматов ранее занимал должность заместителя директора департамента по управлению муниципальным имуществом. 

Назначения в ГУВД Чуйской области

Назначен новый заместитель начальника ГУВД по оперативной работе. Им стал майор милиции Эрназар Дуйшекеев.

Сменился и начальник СБНОН. Пост занял подполковник милиции Акжолтой Усубалиев.

О кадровых перестановках с 1 по 5 апреля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291299/
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