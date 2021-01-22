Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не обойдется?

Для подготовки будущей инаугурации Садыра Жапарова в Бишкеке в парке Победы имени Даира Асанова будут стрелять из пушек. Об этом говорится в официальном письме, присланном сегодня главе Октябрьского района Данияру Арпачиеву военным комендантом Бишкекского гарнизона Данияром Исаковым.

Фотографию документа на своей странице в Facebook выложила директор МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

«Уважаемые горожане, живущие рядом с парком Победы! Это вашему вниманию. Не пугайтесь. Хотя вроде Садыр Жапаров отказался от этих ништяков», — написала она.

В письме комендант просит главу района подготовить жителей ближайших домов к этому событию.

«25 января в 6.00 в парк имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова ожидается заезд артиллерийской военной техники. Для съемки ГТРК примерно с 10.30 до 12.00 будет произведен орудийный салют с крупнокалиберных орудий. Довести до жильцов близ расположенных домов», — говорится в сообщении.

Напомним, инаугурация Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

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