В Таджикистане растет число болеющих коронавирусом. Усилен контроль на границе

В связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Таджикистане усилен контроль на кыргызско-таджикской границе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

«Я объездил приграничные районы, мы увеличили число пограничников, сегодня на границе в отличие от спокойного времени больше военных. Мы усиливаем контроль, Таджикистан со своей стороны тоже усиливает. Если нужно, то мы еще усилим», — сказал он.



По данным аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области, всех возвращающихся из Таджикистана отправляют в обсервацию.

«Из Таджикистана вернулись 27 студентов. Все они находятся в обсервации», — отметили в администрации области.

30 апреля в Таджикистане официально подтвердили первые случаи заражания коронавирусом.