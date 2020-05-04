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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования близким заведующей ЦСМ № 3

Сооронбай Жээнбеков в​ связи со​ смертью руководителя Центра семейной медицины № 3 города Бишкек Жузум Кокумбаевой выразил соболезнования ее​ близким. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Наши врачи находятся на​ передовой в​ борьбе с​ этим заболеванием. Несмотря на​ риски заражения инфекцией и​ ущерб здоровью, они с​ высоким героизмом и​ мужеством оберегают наших граждан от​ смерти и​ болезней. К​ сожалению, в​ этой борьбе мы​ потеряли нашего медика»,​ — отметил глава государства.

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Он​ подчеркнул, что Жузум Кокумбаева полностью исполнила свой медицинский долг, своим многолетним трудом, находясь на​ страже здоровья граждан, она стала наставником для многих молодых специалистов.

«С​ проникновением мировой пандемии в​ нашу страну, она стояла в​ первых рядах в​ борьбе с​ ее​ распространением. Светлый образ Жузум Кокумбаевой навсегда останется в​ нашей памяти, ее​ пациентов, коллег и​ близких. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и​ детям самоотверженного врача, разделяю горечь невосполнимой утраты»,​ — отметил президент.

Напомним, 58-летняя Жузум Кокумбаева скончалась 2 мая в Республиканской инфекционной больнице.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151824/
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