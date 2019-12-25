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Власть

Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дает итоговую пресс-конференцию. По данным пресс-службы, на нее аккредитованы 188 журналистов: 160  из 77 республиканских СМИ и 28 — из 15 иностранных изданий, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Кыргызстана. Отметим, в прошлом году было аккредитовано 175 представителей из более 85 СМИ.

24.kg ведет текстовую трансляцию второй расширенной пресс-конференции Сооронбая Жээнбекова в должности президента. Проходит она по традиции в Государственной резиденции «Ала-Арча».  Информация постоянно обновляется.

изменить порядок

10:09
25.12.2019

Журналисты собрались в государственной резиденции, где в 11.00 начнется итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. 

10:00
25.12.2019

Государственную резиденцию уже украсили к Новому году.

24.kg
Фото 24.kg

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