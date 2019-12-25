Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дает итоговую пресс-конференцию. По данным пресс-службы, на нее аккредитованы 188 журналистов: 160 — из 77 республиканских СМИ и 28 — из 15 иностранных изданий, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Кыргызстана. Отметим, в прошлом году было аккредитовано 175 представителей из более 85 СМИ.

24.kg ведет текстовую трансляцию второй расширенной пресс-конференции Сооронбая Жээнбекова в должности президента. Проходит она по традиции в Государственной резиденции «Ала-Арча». Информация постоянно обновляется.