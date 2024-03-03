Лишение Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Что думают читатели 24.kg

Большинство читателей 24.kg против лишения Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Таковы итоги голосования на сайте.

Отметим, недавно на заседании Жогорку Кенеша вновь подняли вопрос о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. С инициативой выступил депутат Акылбек Тумонбаев. Он заявил, что бывший глава государства находится в числе коррупционеров и не должен жить за счет государства.

24.kg запустило опрос на эту тему. Всего в голосовании на сайте приняли участие более 7 тысяч человек. Из низ более 4 тысяч (или 57 процентов) выступили против этой инициативы. Остальные 3 тысячи 136 человек (или 42 процента) за.

Фото - скриншот. Итоги опроса

В Telegram-канале 24.kg читатели тоже против инициативы. 54 процента проголосовали против, 46 — за.

Пользователи же Х (Twitter), напротив, в большинстве выступили за лишение статуса экс-президента.

Решили поинтересоваться у читателей, надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? — ИА 24.kg (@_24_kg) February 28, 2024

Отметим, статусом экс-президента в Кыргызстане обладают только Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков. Все остальные бывшие главы КР его лишены.

Это не первый раз, когда поднимается вопрос о лишении статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Сам Тумонбаев уже говорил об этом в июне 2023 года. Он тогда заявил, что привилегиями пользуется не только сам Сооронбай Жээнбеков, но и члены его семьи и родственники, и пообещал поднять этот вопрос в Жогорку Кенеше, внести соответствующий законопроект и обратиться к президенту Садыру Жапарову.

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В декабре 2020 года почти сразу после смены власти в КР бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров потребовал лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента и привлечь его и его брата — бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова — к уголовной ответственности.

В мае 2021-го с аналогичной инициативой выступили и члены общественного объединения «Кыргыз умуту». Они объявили сбор подписей под петицией за лишение статуса экс-президента не только Сооронбая Жээнбекова, но и Розы Отунбаевой. В июне члены этого движения провели пикет на площади Ала-Тоо в поддержку своей петиции. Активистам тогда удалось собрать больше 300 тысяч подписей.