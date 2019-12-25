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Власть

Кыргызстан требует от соседей компенсации за использование водных ресурсов

Кыргызстан требует от соседей компенсации за использование водных ресурсов. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что оплата расходов за содержание водохранилищ — это мировая практика.

«Некоторые страны Центральной Азии получают воду у нас. Мы тратим немало денег на содержание водохранилищ. Поэтому я на встрече в Ташкенте поставил вопрос выплаты компенсации за использование водных ресурсов. С Казахстаном у нас есть такая договоренность. В 1998 году был подписан договор и о компенсации использования водных ресурсов реки Нарын, но он был приостановлен в 2006-м. Сейчас мы намерены возобновить этот договор», — сказал глава государства.
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