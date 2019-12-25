Все в руках всевышнего. Сооронбаю Жээнбекову небезразлична судьба Атамбаева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам года прокомментировал события, связанные с бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

«Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками в самые трудные годы для него, для меня и для страны — 2005-й и 2010-й. Я в Оше, он здесь, вместе боролись с режимами, которые не воспринимал наш народ. Этот вопрос непростой», — ответил Сооронбай Жээнбеков на вопрос, не тяготит ли его судьба Алмазбека Атамбаева.

Он отметил, что со стороны бывшего президента было много нападок. «С тех пор, как я стал президентом, ничего не отвечал на нападки и слова в мой адрес. Для меня были важнее единство общества и народа, стабильность в стране. Вы сами свидетели, какие слова сказали в мой адрес. Пытались расколоть общество, были призывы к изменению конституционного строя», — сказал глава КР.

Алмазбек Атамбаев привел и меня, и себя в тупик. Теперь вопросы должны решать в правовом поле. Сооронбай Жээнбеков

«До этого можно было решить вопрос вдвоем, но мы прошли черту. Теперь вопрос находится в руках правоохранительных органов и судов», — добавил он.

«Мне нелегко говорить об этом. Но я должен защищать общество. Никто не знает, что нас ожидает впереди, все в руках всевышнего. Будем ли мы завтра живы, тоже в руках всевышнего, вы должны правильно поступать», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в незаконном обороте оружия. Ему также предъявили обвинения в убийстве и захвате заложников, коррупции и других деяниях.