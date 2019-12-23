Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана

В Кыргызстане чиновников критикуют повсеместно и постоянно. Чаще, конечно, за дело. Среди них оказались и свои лидеры.

24.kg собрало топ высокопоставленных персон, которых периодически накрывает, но не смывает, вопреки ожиданиям, волна критики.

Когда премьер не пример

Фото сайт Жогорку Кенеша. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

За те полтора года, что Мухаммедкалый Абылгазиев возглавляет правительство, ему прочили отставку как минимум трижды. Сначала эксперты склонялись к мнению, что Жогорку Кенеш не утвердит годовой отчет кабмина, и Мухаммедкалый Абылгазиев переедет из премьерского в кабинет главы Счетной палаты. Однако депутаты парламента, пожурив главу кабмина оценкой «удовлетворительно», оставили чиновника в покое.

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Следующим шагом, приблизившим Абылгазиева к опасной черте увольнения, стал скандал в компании «КТ Мобайл» с назначениями на должности родственников. Далее посыпались нарекания в целом по кадровой политике премьера. Но Мухаммедкалый Абылгазиев вновь устоял и портфель премьера сохранил. Не выбил из-под него кресло ни конфликт на золоторудном месторождении Солтон-Сары, ни урангейт.

Рекордным для кабинета Абылгазиева 2019 год стал по количеству приграничных инцидентов. В общей сложности на кыргызско-таджикской границе за последние 12 месяцев произошло 13 конфликтов.

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После каждого ЧП на границе над правительством сгущаются тучи. Депутаты обсуждают, выясняют причины, распекают чиновников исполнительной власти — недоглядели, проморгали, вовремя не среагировали... Мухаммедкалыю Абылгазиеву и вице-премьеру Женишу Разакову, курирующему силовой блок, грозят отставкой. Но традиционно дальше предупреждений дело не идет — оба остаются на своих позициях.

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Возможно, Мухаммедкалый Абылгазиев расстанется с должностью главы кабмина до начала активной фазы парламентских выборов — 2020. Его персона как раз удобна для того, чтобы возглавить предвыборный список той или иной партии, которую хочет видеть в седьмом созыве «Белый дом».

Несмотря ни на что

Фото сайт МВД Кыргызстана. Глава МВД Кашкар Джунушалиев

Еще одна мишень для нареканий в СМИ — глава МВД Кашкар Джунушалиев. Невзирая на критику и осуждение со стороны общественности и депутатского корпуса, он до сих пор на посту. В 2019 году зафиксированы пьяные ДТП со смертельным исходом с участием милиционеров, факты вымогательства, сокрытия информации, пыток, драк, в которых также фигурировали сотрудники правоохранительных органов.

Так, вначале года за вымогательство взятки в столице задержали действующего и бывших сотрудников милиции. Они требовали $3 тысячи у бишкекчанина, чтобы не возбуждать уголовное дело. Их задержали при получении денег.

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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за пытки в отношении милиционеров УВД Оша. Правоохранители требовали от беременной женщины признаться в соучастии в убийстве их погибшего коллеги. В результате побоев женщина получила травмы, ребенка спасти не удалось. Дело расследует ГКНБ.

Мелькали милиционеры и в сводках о дорожно-транспортных происшествиях.

В результате ДТП погибла женщина, виновником оказался пьяный сотрудник правоохранительных органов.

А в селе Новопавловка старшина столичного ГУВД сбил насмерть ученика 4-го класса.

Скрыли информацию сотрудники милиции о перестрелке в Токмаке. Один из участников вооруженной стычки — родственник депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева.

«Засветились» правоохранители в драке у супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова. Были жестоко избиты двое мужчин. Родственник одного из обвиняемых работал в милиции. Кашкару Джунушалиеву пришлось признать, что стражи порядка вмешались в ход расследования. В результате следователь ГОМ-2 УВД Ленинского района А.К., начальник Следственной службы ГОМ-2 УВД Ленинского района Б.А. освобождены от занимаемых должностей. Строгий выговор получили инспекторы дежурной части ГОМ-2 УВД Ленинского района Ж.у.Т. и помощник дежурного ГОМ-2 Б.К.

Критика не прекращается. Кашкар Джунушалиев отбивается, как может. Спорит с депутатами, затевает тяжбы с журналистами. Обидевшись за коллаж в издании «Азия Ньюс», генерал подал в суд и потребовал с издания 5 миллионов сомов. Процесс журналисты проиграли и должны министру 1 миллион и опровержение. Отзывать материальные претензии Кашкар Джунушалиев не намерен.

Недавно нардепы раскритиковали отчет министра по борьбе с организованной преступностью и указали на то, что закон не работает и преступность в стране растет. Руководство МВД согласилось с замечаниями, но лишь отчасти. Кашкар Джунушалиев парировал: криминал силен, и для борьбы с ним нужны механизмы реализации закона, а они еще не приняты. Но замминистра ВД Мирлан Каниметов не согласен со своим шефом. Он считает, что ОПГ в Кыргызстане нет.

Поэтому, видимо, МВД принимает в подарок джипы от бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева. Последний был осужден за убийство начальника Главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД, полковника Чыныбека Алиева. После апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.

Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко отметила, что моральный облик милиции после принятия внедорожников несколько подпорчен. Но Кашкар Джунушалиев комментировать ничего не стал и, как обычно, промолчал.

Минздрав предупреждают

Фото сайт правительства Кыргызстана. Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев

Свою порцию критики периодически получает и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Мухаммедкалый Абылгазиев ранее объявил ему выговор за недостатки в работе по электронным рецептам в рамках программы «Доступные лекарства».

Главу Минздрава обвиняли также в отсутствии реформ в системе здравоохранения и трайбализме. Чиновник признал, что регионализм действительно существует. За период его пребывания в ранге министра он успел отметиться в скандалах, в частности с ЦСМ. Причиной послужило намерение Космосбека Чолпонбаева объединить центры семейной медицины и создать четыре районных ЦСМ Бишкека.

Он обещал, что реформы коснутся только административного персонала, и на пациентах не отразятся. Но такое объяснение не удовлетворило медиков. Врачи с большим стажем возмутились, но, несмотря на протесты, оптимизация поликлиник все же проведена.

За реформированием ЦСМ последовал новый конфликт. Уже с депутатом Аидой Исмаиловой. Это она заявила о приобретении джипов за 5,6 миллиона. После того как покупка авто стала достоянием общественности, внедорожники Минздрав был вынужден передать в гараж правительства.

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Нарекание депутатов вызвало и введение Минздравом с подачи Чолпонбаева индикаторов. Нардеп Аида Исмаилова заявила, что врачи в погоне за этими ноу-хау диагностируют несуществующие болезни. Личную заинтересованность усмотрели парламентарии и в том, что по поручению министра создана при Минздраве альтернативная комиссия по проверке деятельности отделения детской онкологии и гематологии.

Вот такой культур-мультур

Фото сайт Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана. Министр культуры Азамат Жаманкулов

Из скандала в скандал попадает 31-летний министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов. Не успели утихнуть разбирательства с назначением директора в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева, как началось противостояние в Театре оперы и балета.

Закончилось оно увольнением руководителя Болотбека Осмонова. Он сказал, что ему посоветовал написать заявление министр. Азамат Жаманкулов отмолчался.

Зато очень активно молодой чиновник проявил себя в ситуации с выставкой «Феминале современного искусства «Кормилицы» в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева. Он заявил, что феминале использует язык провокации и эпатаж. А это, по мнению главы Минкульта, дезориентирует посетителя и не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы. Азамат Жаманкулов также считает, что такие перформансы идут вразрез с менталитетом кыргызов. «Общественность выступает против представления с обнаженными женщинами в музее», — сказал он и не пожелал защитить от нападок теперь экс-директора музея Миру Джангарачеву.

Однако встал на сторону движения «Кырк чоро». А когда его в трусости упрекнула экс-президент Роза Отунбаева, поспешил опровергнуть, заявив, что решение об увольнении Джангарачевой принял не потому, что «испугался качков». Почему, так и не объяснил, но очень красноречиво напутствовал участников акции «Известный маршрут», организованной гражданскими активистами против феминале. «Из-за выставки произошло столкновение взглядов. Мы, кыргызы, должны сохранить нашу национальную культуру и традиции. Сейчас стоит вопрос, должны ли мы открыться мировой культуре. Я думаю, что у европейской, арабской, японской, корейской и других культур мы должны перенять лучшее», — сказал Азамат Жаманкулов.

Франкфурт жана Маяне

Фото сайт парламента Кыргызстана. Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков

Депутат Исхак Масалиев выступил с инициативой выражения вотума недоверия спикеру парламента. По мнению нардепа, торага ЖК не соответствует занимаемой должности и не справляется со своими обязанностями.

Ничего конкретного в вину торага — грубое нарушение регламента, злоупотребление — парламентарий вменить не может. А свое намерение отправить Дастанбека Джумабекова в досрочную отставку объясняет просто — не дорос. «Своими отдельными высказываниями он позорит парламент», — сказал Исхак Масалиев.

Речи Дастанбека Джумабекова действительно вызывают смех. Выступая в Нур-Султане на IV совещании спикеров парламентов стран Евразии, торага удивил собравшихся и возмутил кыргызстанский сегмент социальных сетей. Дастанбек Джумабеков с трудом справился с небольшим текстом: прочитал его с запинками, часто по слогам, не выговаривая отдельные слова.

А в начале месяца, оглашая вопросы повестки дня на пленарном заседании, Дастанбек Джумабеков исказил до неузнаваемости название немецкого города Фракфурт-на-Майне. Причем зачитывал он на своем родном языке, получилось: Франкфурт жана Маяне.

Но является ли невладение ораторским искусством достаточным основанием для отставки? Исхак Масалиев уверяет — кулуарно его поддерживает абсолютное большинство, то есть необходимые для ухода спикера 80 нардепов. При этом инициатор сомневается, что если дело дойдет до голосования, его предложение пройдет. Да и нужно ли смещать торага за полгода до выборов?