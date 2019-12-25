14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Сооронбай Жээнбеков об участии брата и свата в парламентских выборах — 2020

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам года прокомментировал участие своего брата Асылбека Жээнбекова и свата Алиярбека Абжалиева в предстоящих выборах в парламент в 2020 году.

Глава государства, отвечая на вопрос 24.kg, отказался дать свою оценку нынешнему созыву парламента. «Если я скажу мнение по каждому депутату, будет неправильно. Оставим выбор народу, не буду туда вмешиваться», — отметил он.

Отвечая на вопрос, поговорил ли Сооронбай Жээнбеков со своим братом Асылбеком и сватом о том, чтобы те отказались от участия в парламентских выборах — 2020, чтобы критика общественности рикошетом не попала в самого главу государства, он сказал: «Брат-сват... Каждый человек сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил с ними, они сами будут решать. Я не могу им сказать: ты иди, а ты не иди [на выборы]. Придет время, и посмотрим».

 
Ссылка:
просмотров: 1154
Версия для печати
Материалы по теме
Партии власти не будет. Сооронбай Жээнбеков обещает прозрачные и честные выборы
Какие советы Сооронбаю Жээнбекову дал Омурбек Текебаев, чтобы остаться в истории
Президент просит не затягивать с принятием поправок в выборное законодательство
Популярные новости
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря
Бизнес
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
25 декабря, среда
14:21
Депутат объяснил, почему просит продлить срок использования праворульных машин Депутат объяснил, почему просит продлить срок использов...
14:18
Сооронбай Жээнбеков признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и встречался
14:12
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
13:48
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова
13:46
Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова