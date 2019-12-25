Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам года прокомментировал участие своего брата Асылбека Жээнбекова и свата Алиярбека Абжалиева в предстоящих выборах в парламент в 2020 году.

Глава государства, отвечая на вопрос 24.kg, отказался дать свою оценку нынешнему созыву парламента. «Если я скажу мнение по каждому депутату, будет неправильно. Оставим выбор народу, не буду туда вмешиваться», — отметил он.

Отвечая на вопрос, поговорил ли Сооронбай Жээнбеков со своим братом Асылбеком и сватом о том, чтобы те отказались от участия в парламентских выборах — 2020, чтобы критика общественности рикошетом не попала в самого главу государства, он сказал: «Брат-сват... Каждый человек сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил с ними, они сами будут решать. Я не могу им сказать: ты иди, а ты не иди [на выборы]. Придет время, и посмотрим».