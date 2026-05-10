18:53
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Ущерб от селей в Баткенской области превысил 20 миллионов сомов

Общий ущерб от селевых потоков, прошедших в апреле и мае этого года в Баткенской области, составил 20 миллионов 800 тысяч сомов. Об этом сообщили 10 мая на заседании службы гражданской защиты региона.

По данным властей, сели затронули Лейлекский, Баткенский, Кадамжайский районы и город Кызыл-Кия. В результате стихии пострадали жилые дома и инфраструктура.

Отмечается, что все пострадавшие от селя дома уже полностью очищены, завершены работы по дезинфекции. Жители, которых временно эвакуировали в безопасные районы, вернулись в свои дома. 

Вместе с тем две семьи, чье жилье стало непригодным для проживания, временно разместили в свободных жилых помещениях.

Совещание прошло под руководством полномочного представителя президента в Баткенской области Мамыржана Рахимова. Участникам представили информацию о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период, предотвращению человеческих жертв и снижению материального ущерба.

Отдельное внимание уделили ликвидации последствий селевых потоков, вызванных сильными дождями, прошедшими с 30 апреля по 5 мая в Лейлекском, Баткенском, Кадамджайском районах и Кызыл-Кие.

Читайте по теме
Режим ЧС введен в Баткене в связи с селями: жителей сел эвакуируют

Кроме того, в связи с дождями, прошедшими и ожидаемыми в период с 7 по 12 мая, ответственным службам поручили держать в готовности силы и средства, а также обеспечить оперативное выполнение необходимых мероприятий на основании экстренных предупреждений.

Напомним, в конце апреля и начале мая в Баткенской области из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Особенно пострадал Ак-Татырский айыльный аймак Баткенского района, где был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за угрозы подтопления были эвакуированы 149 человек, сель затопил около 50 жилых домов, еще почти в 10 домов вода проникла внутрь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373244/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Сели угрожают селам Баткена: министр выехал на опасные участки
Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Сели в Баткене: чиновники региона подсчитали ущерб
Сели в Таджикистане унесли жизни четырех человек, пострадали десятки
Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
После селей вспышек нет. Минздрав сообщил о стабильной ситуации в регионах
Сели в Баткене: глава МЧС проинспектировал ликвидацию последствий
Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды
Мощный сель сошел на дорогу Кызыл-Булак — Тамаша в Кадамджае
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
10 мая, воскресенье
18:30
11 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 11 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Апрелевцы заявили о «куне» от Бакиевых. Им построили фабрику, общежитие и детсад
17:57
Ущерб от селей в Баткенской области превысил 20 миллионов сомов
17:32
Теннисистка из Ирана отказалась от матча с представительницей Израиля на J60
17:07
Садыр Жапаров ознакомился со строительством нового Ошского рынка в Бишкеке