Ущерб от селей в Баткенской области превысил 20 миллионов сомов

Общий ущерб от селевых потоков, прошедших в апреле и мае этого года в Баткенской области, составил 20 миллионов 800 тысяч сомов. Об этом сообщили 10 мая на заседании службы гражданской защиты региона.

По данным властей, сели затронули Лейлекский, Баткенский, Кадамжайский районы и город Кызыл-Кия. В результате стихии пострадали жилые дома и инфраструктура.

Отмечается, что все пострадавшие от селя дома уже полностью очищены, завершены работы по дезинфекции. Жители, которых временно эвакуировали в безопасные районы, вернулись в свои дома.

Вместе с тем две семьи, чье жилье стало непригодным для проживания, временно разместили в свободных жилых помещениях.

Совещание прошло под руководством полномочного представителя президента в Баткенской области Мамыржана Рахимова. Участникам представили информацию о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период, предотвращению человеческих жертв и снижению материального ущерба.

Отдельное внимание уделили ликвидации последствий селевых потоков, вызванных сильными дождями, прошедшими с 30 апреля по 5 мая в Лейлекском, Баткенском, Кадамджайском районах и Кызыл-Кие.

Читайте по теме Режим ЧС введен в Баткене в связи с селями: жителей сел эвакуируют

Кроме того, в связи с дождями, прошедшими и ожидаемыми в период с 7 по 12 мая, ответственным службам поручили держать в готовности силы и средства, а также обеспечить оперативное выполнение необходимых мероприятий на основании экстренных предупреждений.

Напомним, в конце апреля и начале мая в Баткенской области из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Особенно пострадал Ак-Татырский айыльный аймак Баткенского района, где был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за угрозы подтопления были эвакуированы 149 человек, сель затопил около 50 жилых домов, еще почти в 10 домов вода проникла внутрь.