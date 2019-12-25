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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Объем инвестиций в Кыргызстан увеличен на 38 процентов

Объем инвестиций в Кыргызстан увеличен на 38 процентов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам года президент Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, предпринимаются усилия по улучшению инвестиционного климата, выполняются соответствующие работы.

«Введен запрет на проверки предпринимателей, внедрен институт бизнес-омбудсмена, в Бишкеке ведется работа по введению электронного нотариата, онлайн-выдача патентов, онлайн-кассовые машины», — перечислил Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в 2019 году на 38 процентов вырос объем иностранных инвестиций. «За 9 месяцев 61 процент инвестиций поступил в регионы страны», — добавил президент.
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