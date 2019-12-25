Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в незаконном обороте оружия. Об этом 24.kg рассказал адвокат бывшего президента страны Сергей Слесарев.

Атамбаева подозревают в захвате заложников, организации массовых беспорядков, покушении на убийство и убийстве.

«Все инкриминируемые деяния объединены в уголовное дело по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Всего Алмазбеку Атамбаеву вручено 14 уведомлений — следователями МВД, Генеральной прокуратурой и Военной прокуратурой. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса», — пояснил Сергей Слесарев.

Он добавил, что по делу о беспорядках Атамбаеву назначено более 10 экспертиз.

Ранее сообщалось, что баллистическая экспертиза установила: офицера застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Сергей Слесарев отметил, что эта экспертиза сфабрикована.

Заместителя командира спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова убили в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента в селе Кой-Таш.