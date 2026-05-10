11 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-17.30 — улицы Московская, дома 39, 41, 41а, 41б, 41г, 54, 56, 58, Ибраимова, дома 33а, 35, 37, 57, Чокморова, дом 7, детский сад № 35;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова), «Ак-Ордо» (улицы Карагыр-Ата, Кок-Бел), «Ак-Босого» (улицы Чуй 49, 50, 51, 52), улица Исанова, дом 145, отрезок улицы Токтоналиева, села Мраморное (улица Ак-Чий), Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, жилмассив «40 га», улицы Эсенбай-Ата, Турсуматова), Лебединовка (городок Энергетиков);

9.00-18.00 — территория автобазы № 3, улицы Фучика, Ленская, спорткомплекс «Динамо», АЗС № 3, ОсОО «Вега»;

9.00-13.00 — жилмассив «Кырма» (улицы Радужная,Зерноток), села Константиновка (улицы Первомайская, Чуйская,Цветочная), Дачное (улица Восточная), Луговое (улица Северная);

13.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Арашан, Ак-Кайын, Тилебалды-Ата, Нур-Асман), село Константиновка (улицы Новая, Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская, Школьная).

Иссык-Кульская область