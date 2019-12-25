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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни

Государственная таможенная служба всегда была центром притяжения для коррупционеров. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что знает про коррупцию в Таможенной службе.

«Коррупция в ГТС превратилась в международную проблему. Как я говорил, наш народ ненавидит коррупцию. Если даже я не смогу полностью искоренить коррупцию, то хотя бы смогу сократить эти масштабы. В таможне с 90-х годов была коррупция, она всегда являлась центром притяжения для коррупционеров. У каждого президента Кыргызстана был свой кошелек в этой отрасли. Как вы говорите образно: таких, как Раим, там не десяток, их сотни», — сказал глава государства.

Он вновь напомнил, что бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов работал во время президентства Алмазбека Атамбаева.

«Кто-то создал и усилил Раима, а теперь пытаются всю ответственность возложить на меня. Я понимаю все это. Было расследование, был митинг, межведомственная комиссия работает, приглашают на допрос его. Нужно время», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
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