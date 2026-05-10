Афиша Бишкека на неделю: концерты, спектакли и выставки

12-15 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 марта — 18 мая. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

30 апреля — 17 мая. Выставка работ Сабитжана Бакашева

Выставка предоставляет редкую возможность прикоснуться к наследию мастера, чьи работы сегодня хранятся в музейных фондах и продолжают вдохновлять новые поколения художников своей профессиональной уверенностью и искренностью.

12 мая. Специальный показ фильма «Салтанат»

«Салтанат» — первый художественный фильм кыргызской кинематографии, поставлен на Фрунзенской киностудии в содружестве с «Мосфильмом» в 1955 году. После просмотра будет обсуждение с приглашенными гостями — режиссером Тыныстаном Темиржаном и кинокритиком Гульбарой Толомушовой.

ТРЦ Dordoi Plaza, 18.30.

13 мая. Концерт «Вселенная весны»

Выдающийся соотечественник Мурат Рена, получивший своей виртуозной игрой скрипке и фортепиано признание на европейских концертных площадках, представит совместную программу с народной артисткой Кыргызской Республики Гулзинат Суранчиевой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.30.

13 мая. Спектакль «Король. Дама. Валет»

Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

14 мая. Мистическая драма «Утиная охота»

Мистическая драма о человеке, который однажды промахнулся. И с тех пор живет внутри этого выстрела. Это история Виктора Зилова — мужчины, который тонет не в воде, а в собственной пустоте. В мире, где лица скрыты масками, где дождь льется прямо в комнату, а прошлое не уходит — оно наблюдает.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

14 мая. Кинопремьеры

«Кызым» (триллер). Отец готов на все ради своей дочери. Но в самый опасный момент принял ли он правильное решение или допустил ошибку?

«Оно. Дом зла» (ужасы). Двое патрульных полицейских приезжают на вызов в неблагополучный пригород. Они заходят в дом, из которого слышны крики, и в качестве самообороны один из них вынужденно убивает мужчину, а увидевшая это женщина внезапно перерезает себе горло.

«Опасные отношения» (боевик). Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.

«Следствие ведут овечки» (фэнтези). Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные и мистические истории, уверенный, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мертвым, и тогда стадо, проникшееся детективными сюжетами, решает взять расследование на себя.

15 мая. Спектакль «Трое на качелях»

Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то просто посмеется над невероятными приключениями героев. В ролях: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков, Надежда Тегунова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

15 мая. Концерт «Шедевры мировой классики»

В программе музыка Вивальди, Чайковского, Моцарта, Баха, Эйнауди других композиторов — в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

15 мая. Концерт группы «Руки вверх!»

«Руки вверх!» — одна из самых узнаваемых поп- и танцевальных групп постсоветской сцены, чьи песни стали саундтреком целой эпохи: школьные дискотеки, кассеты, первые свидания, летние дворы и тот самый азарт «оторваться не по-детски».

«Жаштык-арена», 19.00.

15 мая. Фэшн-шоу GARDEN Runway

GARDEN Runway — это пространство, где подиум превращается в городской сад, а мода словно «расцветает» среди зелени, цветов и мягкого света. В программе зарубежные и локальные бренды, симфонический оркестр в новом звучании, красная дорожка, фуршет и многое другое.

ТРЦ Dordoi Plaza, 18.30.