В Бишкеке начали поэтапно возобновлять подачу горячего водоснабжения после завершения профилактического ремонта тепловых сетей и гидравлических испытаний. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкектеплосеть».
По данным предприятия, с 8 мая специалисты приступили к заполнению магистральных и разводящих тепловых сетей. Нагрев воды на ТЭЦ Бишкека и поэтапная подача горячей воды потребителям стартовали 9 мая.
В «Бишкектеплосети» уточнили, что подключение горячего водоснабжения — сложный технологический процесс, который займет 3–4 дня.
В первую очередь горячую воду подадут на социальные объекты — больницы, школы и детские сады. После этого начнется подключение жилых домов.
Горожан просят после возобновления подачи воды проверить и закрыть краны на смесителях, а также отключить водонагревательные баки типа «Аристон», перекрыв запорную арматуру, чтобы избежать «перетоков», которые могут нарушить работу системы горячего водоснабжения.
Кроме того, после запуска системы регулировочно-наладочные работы могут продолжаться до 10 дней. В этот период возможны колебания температуры и давления горячей воды.
При возникновении аварийных ситуаций или вопросов жители могут обратиться:
- в Центр поддержки потребителей:
(0312) 61-11-69, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166, в диспетчерскую службу: 56-85-58; к дежурным инженерам центрального района: 36-57-19, 30-07-67; к дежурным инженерам южного района: 51-06-22, 21-74-06.