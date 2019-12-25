Партии власти не будет. Сооронбай Жээнбеков обещает прозрачные и честные выборы

Выборы в следующем году пройдут прозрачно и честно. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам года президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Сейчас много говорят, что будет партия власти, многие ко мне приходят и спрашивают, как будут проходить выборы. Они будут объективными и прозрачными», — заверил он.

Глава государства считает, что 2020-й будет весьма политизированным из-за предстоящих парламентских выборов. «Все политики будут предпринимать действия, чтобы получить голоса избирателей. Тем не менее я буду стараться, чтобы в рамках закона проводились», — добавил он.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что к нему приходят его бывшие сопартийцы и спрашивают, куда двигаться. «Я им отвечаю: вы должны сами решать, вы не можете рассчитывать на меня, потому что я должен одинаково относиться ко всем политическим партиям и объективно относиться ко всем», — сказал он.

Президент также ответил на вопрос об избирательном пороге. «Обсуждения были активными. До сих пор идут споры. Должно быть принято решение, пока еще есть время. Я и ранее говорил: за год до даты выборов все законы должны быть приняты. Правила игры должны быть определены», — подчеркнул он.