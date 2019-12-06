По сравнению с прошлым годом отток инвестиций увеличился в 1,6 раза

Отток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2019 года по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,6 раза и составил $513,5 миллиона. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, отмечено увеличение оттока торговых кредитов и кредитов, полученных от нерезидентов.

Приток прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2018-м увеличился на 67,3 процента и составил $576,8 миллиона.

Инвестиции превысили их отток на $63,3 миллиона.

Отмечено увеличение кредитов, полученных от нерезидентов, а также реинвестированной прибыли. Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 96 процентов) направлен в геологоразведку, предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу финансового посредничества и страхования, информации и связи, а также оптовой и розничной торговли.