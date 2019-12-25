Президент оценил роль СМИ в борьбе с коррупцией

«Я ценю роль журналистов в борьбе с коррупцией», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции.

По его словам, властями принимаются все меры в борьбе против коррупции.

«Как вы знаете, идет кампания по декларированию доходов и расходов чиновников. Во всех сферах и отраслях экономики идет цифровизация. Также принят закон, защищающий граждан, заявивших о коррупционных фактах. С началом работы Патрульной милиции уменьшилось количество жалоб на сотрудников ГУОБДД», — сказал глава государства.

Он отметил роль СМИ в борьбе с коррупцией.

«Мы следим за публикациями в СМИ о коррупционных фактах. Все материалы изучаются и переданы в соответствующие органы», — добавил Сооронбай Жээнбеков.