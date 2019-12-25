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Власть

Президент уверен, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла

Бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров справится с работой посла Кыргызстана в Малайзии. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на итоговой пресс-конференции.

Глава государства признал, что сам предложил работу Азимбеку Бекназарову.

«В истории Кыргызстана есть люди, которые, несмотря ни на что, высказывают свое мнение, борятся за идею. Это Топчубек Тургуналиев, Турсунбек Акун, Жыпар Жекшеев и Азимбек Бекназаров. Он тоже историческая фигура. У него была нелегкая судьба. Я сам предложил ему пост. Здесь вины МИДа нет. Уверен, что он хорошо поработает», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что не делит людей на своих и чужих при назначении на должности. «Я смотрю на идеи человека и потенциал», — заявил он.
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