Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене

Садыр Жапаров в ходе краткосрочной поездки в Баткенскую область ознакомился со стелой Дружбы, установленной в точке стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также с концепцией международного торгово-экономического парка «Достук». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, 31 марта 2025 года лидеры трех государств в онлайн-формате приняли участие в церемонии открытия символической стелы, ставшей олицетворением дружбы братских народов, урегулирования пограничных вопросов и нового этапа регионального сотрудничества.

Также Садыру Жапарову представили генеральный план проекта строительства международного торгово-экономического парка «Достук» на приграничной территории трех стран. Согласно представленной концепции, комплекс общей площадью 100 гектаров может включать административную, туристическую, логистическую, производственную, коммерческую и парковую зоны. Проект ориентирован на развитие торгово-логистических связей, привлечение инвестиций и создание новых экономических возможностей.

В случае реализации проекта предполагаются создание более 5 тысяч рабочих мест и увеличение объема приграничной торговли.

Также концепция предусматривает развитие туристической инфраструктуры, проведение международных культурных мероприятий, этнофестивалей и выставок, что поспособствует укреплению культурно-гуманитарных связей и продвижению исторического наследия Великого шелкового пути.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, отметив стратегическое значение совместных инфраструктурных и экономических инициатив для стабильности и устойчивого развития региона. Он также обозначил, что успешная реализация проекта международного торгово-экономического парка «Достук» возможна при тесном сотрудничестве и взаимодействии трех стран.

В завершение Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что при взаимной поддержке сторон данный проект может стать крупной площадкой для торговли и инвестиций, а также символом мира, доверия и единства народов Центральной Азии.
