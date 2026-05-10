Первая группа паломников из Кыргызстана, отправившихся для совершения хаджа, вылетела сегодня, 10 мая, из международного аэропорта Оша в город Медину. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

На борту первого рейса находятся 180 паломников. Проводить их в священный путь пришли представители ДУМК во главе с муфтием Абдулазизом кары Закировым, Чрезвычайный и Полномочный Посол Саудовской Аравии в Кыргызстане Ияд бин Гази Хаким, представители Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР, религиозные деятели и руководители групп паломников.

Во время церемонии проводов участники пожелали паломникам благополучного пути и принятия хаджа, а также прочитали молитву.

Муфтий Абдулазиз кары Закиров призвал будущих ажи рационально использовать время, совершать обряды в соответствии с нормами шариата, проявлять терпение и следовать указаниям руководителей групп, подчеркнув, что хадж связан с определенными трудностями.

Посол Саудовской Аравии в Кыргызстане Ияд бин Гази Хаким также пожелал паломникам принятого хаджа и попросил молиться за всю мусульманскую умму.