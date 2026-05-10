22:01
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026

Первая группа паломников из Кыргызстана, отправившихся для совершения хаджа, вылетела сегодня, 10 мая, из международного аэропорта Оша в город Медину. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

На борту первого рейса находятся 180 паломников. Проводить их в священный путь пришли представители ДУМК во главе с муфтием Абдулазизом кары Закировым, Чрезвычайный и Полномочный Посол Саудовской Аравии в Кыргызстане Ияд бин Гази Хаким, представители Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР, религиозные деятели и руководители групп паломников.

Во время церемонии проводов участники пожелали паломникам благополучного пути и принятия хаджа, а также прочитали молитву.

Муфтий Абдулазиз кары Закиров призвал будущих ажи рационально использовать время, совершать обряды в соответствии с нормами шариата, проявлять терпение и следовать указаниям руководителей групп, подчеркнув, что хадж связан с определенными трудностями.

Посол Саудовской Аравии в Кыргызстане Ияд бин Гази Хаким также пожелал паломникам принятого хаджа и попросил молиться за всю мусульманскую умму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373249/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Хадж-2026. В ДУМК рассказали, как паломникам получить карту Nusuk
Саудовская Аравия просит получать хадж-визы только в официальных органах
Первая группа паломников из Кыргызстана отправится в хадж 11 мая
Кыргызстанцы начнут вылетать в хадж с 11 мая. Опубликованы правила и запреты
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Мечеть у аэропорта и хадж: муфтий обсудил проекты с руководством «Манаса»
Обещал организовать хадж. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
Жители РТ направили более $320 тысяч, отложенных на хадж, на развитие своих сел
В Мекке начали строить бесплатную гостиницу для паломников из Кыргызстана
В Мекке обсудили медобслуживание и транспорт для кыргызстанских паломников
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
10 мая, воскресенье
21:45
Из-за камнепада на трассе Бишкек — Ош ограничили движение фур Из-за камнепада на трассе Бишкек — Ош ограничили движен...
21:29
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
21:10
В Бишкеке горячую воду подключат в течение 3–4 дней — мэрия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: немного похолодает
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, спектакли и выставки