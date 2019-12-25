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Власть

Омурбеку Бабанову не стоило смешивать политику с бизнесом, считает президент

Ситуация с Омурбеком Бабановым — это яркий пример того, как большая политика смешивается с большим бизнесом. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам года президент Сооронбай Жээнбеков.

«Омурбек Бабанов — человек, который был в большой политике и большом бизнесе. Недавно, когда я был в командировке, он провел съезд партии и передал лидерство своему другу Мирлану Жээнчороеву. Омурбек Токтогулович был моим основным соперником в предвыборной гонке за президентское кресло. После он уезжал из страны, объяснял, почему покинул республику. Это даже связывали с моим именем», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время у Омурбека Бабанова есть возможность доказать свою правоту. «Расследуется уголовное дело, и у него есть возможность оправдаться, доказать невиновность. Вопросы ему будет задавать следствие», — добавил президент.

«Время покажет, во что это выльется. Сейчас неправильно говорить что-либо другое», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Во время предвыборной кампании Сооронбай Жээнбеков заявил, что у него есть список коррупционеров, с которых он начнет борьбу после вступления. В списке числится 35 человек, сказал тогда еще кандидат в президенты.

«Первым в нем указан Омурбек Бабанов», — заявил тогда Сооронбай Жээнбеков.
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