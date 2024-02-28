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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вновь подняли вопрос о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

Депутат Акылбек Тумонбаев заявил, что бывший глава государства находится в числе коррупционеров и не должен жить за счет государства.

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«Сейчас президент и председатель ГКНБ активно борются с коррупцией. До этого было много разговоров о коррупционере Райымбеке Матраимове, некоторые депутаты из-за него покинули должности, и до сих пор идет чистка. Но сегодня среди таких есть и забытый Сооронбай Жээнбеков. Он привел Райымбека Матраимова на политическую арену. Сооронбай Жээнбеков живет за счет государства, водит госмашину и получает государственные деньги», — сказал Акылбек Тумонбаев.

Он припомнил Сооронбаю Жээнбекову и аварию на ТЭЦ Бишкека 2018 года и пандемию 2020-го.

«Выделенные нам в качестве помощи $600 миллионов потратил не на лечение и лекарства для больных, а на совсем другое. Сколько человек тогда умерло», — отметил нардеп.

Садыр Нуркожоевич говорил, что не будут лишать его статуса экс-президента. Такого не должно быть. Если идет борьба с коррупцией, то каждый человек должен отвечать.

Акылбек Тумонбаев

Отметим, статусом экс-президента в Кыргызстане обладают только Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков. Все остальные бывшие главы КР его лишены.

Это не первый раз, когда поднимается вопрос о лишении статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Сам Тумонбаев уже говорил об этом в июне 2023 года. Он тогда заявил, что привилегиями пользуется не только сам Сооронбай Жээнбеков, но и члены его семьи и родственники, и пообещал поднять этот вопрос в Жогорку Кенеше, внести соответствующий законопроект и обратиться к президенту Садыру Жапарову.

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В декабре 2020 года почти сразу после смены власти в КР бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров потребовал лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента и привлечь его и его брата — бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова — к уголовной ответственности.

В мае 2021-го с аналогичной инициативой выступили и члены общественного объединения «Кыргыз умуту». Они объявили сбор подписей под петицией за лишение статуса экс-президента не только Сооронбая Жээнбекова, но и Розы Отунбаевой. В июне члены этого движения провели пикет на площади Ала-Тоо в поддержку своей петиции. Активистам тогда удалось собрать больше 300 тысяч подписей.

В связи с этим 24.kg решило поинтересоваться у читателей, считаете ли вы эти инициативы правильными? 

Сооронбая Жээнбекова надо лишить статуса экс-президента?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287812/
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