Такой свободы слова, как в Кыргызстане, нет нигде. Президент о работе СМИ

СМИ Кыргызстана самые свободные и демократичные. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что поддерживает независимость средств массовой информации.

«Вы пишете о чем хотите, говорите как хотите. За это время ни я, ни мой аппарат ни разу не предъявили претензии ни одному СМИ. Только вот во время выборов мы подали в суд на 24.kg. Но потом после выборов я сразу отозвал иск. Потому что я считаю, что только тогда, когда у нас будут сильный парламент, независимые СМИ и свободное гражданское общество, страна будет развиваться. Я буду защищать свободу слова», — сказал глава государства.

Он призвал журналистов придерживаться законов и ответственности.

«На журналистов возлагается большая ответственность. Мы все, и журналисты, и президент, должны в первую очередь уважать законы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.