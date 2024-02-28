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Власть

Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента предложил Акылбек Тумонбаев

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Тумонбаев заявил о том, что Сооронбая Жээнбекова необходимо лишить статуса экс-президента.

По его словам, он находится в числе коррупционеров.

«Сейчас президент и председатель ГКНБ активно борются с коррупцией. До этого было много разговоров о коррупционере Райымбеке Матраимове, некоторые депутаты из-за него покинули должности, и до сих пор идет чистка. Но сегодня среди таких есть и забытый Сооронбай Жээнбеков. Он привел Райымбека Матраимова на политическую арену. Сооронбай Жээнбеков живет за счет государства, водит госмашину и получает государственные деньги», — сказал Акылбек Тумонбаев.

Депутат считает, что Сооронбай Жээнбеков не должен жить за счет государства.

«Алмазбек Атамбаев и Икрам Ильмиянов тоже поддерживали Райымбека Матраимова. Они до сих пор не привлечены к ответственности. Сегодня Сооронбай Жээнбеков как экс-президент живет в резиденции. Садыр Нуркожоевич говорил, что не будут лишать его статуса экс-президента. Такого не должно быть. Если идет борьба с коррупцией, то каждый человек должен отвечать. Во время президентства Сооронбая Жээнбекова был Алмамбет Салиев. Он не только курировал правоохранительные органы, но и вмешивался в судебные дела, законные дела делал незаконными, а незаконные — законными. Почему шофер Алмазбека Атамбаева Икрам Ильмиянов не привлечен к ответственности?» — заявил нардеп.

Акылбек Тумонбаев предложил создать депутатскую комиссию по поводу лишения статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

«Когда взорвалась ТЭЦ, тогда Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром. Во время пандемии он выделенные нам в качестве помощи $600 миллионов потратил не на лечение и лекарства для больных, а на совсем другое. Сколько человек тогда умерло», — заключил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287786/
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