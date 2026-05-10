Апрелевцы заявили о «куне» от Бакиевых. Им построили фабрику, общежитие и детсад

В Facebook-сообществе «Айкол Таза Коом» опубликовано заявление от имени части участников апрельских событий 2010 года. Авторы утверждают, что семьи погибших 7 апреля и пострадавшие от огнестрельных ранений получили от семьи Бакиевых «кун» (компенсацию) в виде построенных швейной фабрики, общежития и детского сада.

В публикации говорится, что после смены власти в 2010 году обещания привлечь бывшего президента Курманбека Бакиева к ответственности так и не были выполнены, а многие участники апрельских событий остались без внимания.

«Те, кто обещал привезти Бакиева и наказать его, своего слова не сдержали. Вместо этого нас — апрелевцев — использовали в разных политических событиях, уделяя внимание лишь приближенным к себе, а остальных оставили без поддержки», — говорится в обращении.

Авторы заявления утверждают, что Бакиевы неоднократно предлагали взять на себя «моральную и нравственную ответственность» и выплатить компенсацию семьям погибших и раненым. По их словам, после консультаций с аксакалами было принято решение согласиться на помощь.

«Прошлое уже не вернуть, жизнь назад не повернуть, поэтому мы решили, что лучше добиться помощи для пострадавших. Мы предложили Бакиевым открыть предприятие для семей погибших и раненых. Они согласились и предложили построить швейный цех», — говорится в тексте.

В публикации также сообщается, что для строительства предприятия участники апрельских событий обратились за помощью к президенту Садыру Жапарову с просьбой выделить землю.

«Землю выделили, а Бакиевы профинансировали строительство современного швейного цеха на 400 человек с общежитием и детским садом», — утверждают авторы обращения.

На видео один из участников апрельских событий Усупбий Шеримбаев рассказывает, что Бакиевы якобы построили швейную фабрику на 400 рабочих мест, общежитие на 320 человек, а также детский сад на 220 детей.

«Апрелевцы продались, скажут некоторые. Но прежде чем так говорить, им стоит «надеть обувь апрелевцев» — побыть на нашем месте», — отмечается в обращении.

Также в видео есть кадры, как президент Садыр Жапаров посещает объект. Утверждается, что глава государства заехал туда после осмотра строящихся нового Ошского рынка и автовокзала в Бишкеке.

Напомним, в июне 2024 года президент Садыр Жапаров заявлял, что группа участников апрельских событий обращалась к нему с просьбой выделить землю под швейную фабрику. По словам главы государства, апрелевцы сообщали, что достигли договоренности с Курманбеком Бакиевым о строительстве предприятия для поддержки семей погибших и пострадавших.

Тогда президент отмечал, что выделил участок площадью более одного гектара, однако подчеркнул, что не знает деталей договоренностей.

Вместе с тем часть участников апрельских событий ранее выступала против подобных договоренностей с семьей Бакиевых и заявляла, что не поддерживает инициативы, которые могут восприниматься как попытка реабилитации бывшего президента.