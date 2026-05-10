Происшествия

Из-за камнепада на трассе Бишкек — Ош ограничили движение фур

На участке автодороги Бишкек — Ош в районе Капчыгай произошел камнепад. В связи с этим временно ограничено движение большегрузного транспорта как на данном участке, так и на горных перевалах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

По данным ведомства, ограничение введено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

В ГУОБДД призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выполнять законные требования сотрудников милиции, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Кроме того, автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности воздержаться от поездок через указанный участок до полного устранения последствий камнепада.
