Президент считает, что сумма исковых претензий семьи Матраимовых к СМИ завышена

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам года прокомментировал сумму иска семьи Матраимовых к трем СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыку» и журналисту Али Токтакунову.

Глава государства заявил: они могли бы подать иск и на более меньшую сумму.

Он считает, что в Кыргызстане есть свобода СМИ. «Я буду всегда защищать свободу слова, благодаря которой мы находимся на 83-м месте в мировом рейтинге свободы слова», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о его снятии.