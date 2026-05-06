Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ

Депутат Дастан Бекешев инициирует изменения в порядке проведения экзаменов по кыргызскому языку в школах и предлагает исключить соответствующий тест из ОРТ. Подготовленные поправки он намерен вынести на общественное обсуждение после майских праздников.

По словам парламентария, сразу после каникул учащиеся пятых классов, прежде всего в школах с русским, таджикским и узбекским языками обучения, начинают сдавать переводные экзамены по кыргызскому языку. При этом тестирование длится до трех часов, что, по его мнению, создает чрезмерную нагрузку для детей.

Дастан Бекешев обратил внимание на противоречие между нормами законодательства и приказом Министерства просвещения.

В конституционном законе закреплено, что тест не влияет на перевод из класса в класс, однако подзаконный акт предусматривает возможность пересдачи и даже рассмотрения вопроса об оставлении ученика на второй год.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Дастан Бекешев

«В положении говорится, что если ребенок плохо сдал экзамен, он будет пересдавать его или педсовет может рассматривать вопрос об оставлении его в том же классе. Это недопустимо», — считает нардеп.

В этой связи он предлагает изменить подход: вместо экзаменов ввести формат оценки уровня владения кыргызским языком без влияния на успеваемость и без давления на учащихся. По мнению Дастана Бекешева, это позволит получить реальную картину знаний и сосредоточиться на улучшении преподавания.

Отдельно он предлагает исключить тест на знание государственного языка из ОРТ.

Депутат отметил, что этот экзамен не влияет на итоговые баллы, но создает дополнительную финансовую нагрузку на родителей — в этом году стоимость теста составляет 470 сомов, а также усиливает стресс у выпускников.

«Этот тест ни на что не влияет, но его нужно сдавать. При этом выпускники уже сдают государственный экзамен по кыргызскому языку. Есть дублирование и лишняя нагрузка», — заметил он.

Дастан Бекешев призвал коллег рассматривать инициативу с позиции защиты прав детей, а не политических интересов. Ожидается, что законопроект будет представлен для общественного обсуждения в ближайшее время.