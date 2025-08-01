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Общество

Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента

В беседе с 24.kg скульптор Тамила Маматова прокомментировала высказывания некоторых пользователей соцсетей о том, что Манас, чей новый монумент установили на площади Ала-Тоо, похож на экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, она писала портрет легендарного героя по сказаниям манасчи Саякбая Каралаева и не видит схожести с бывшим главой государства.

«В эпосе Манас описывается так: «Жалаяк ооз, жар кабак...». Это значит, что у него выраженные скулы и уголки губ чуть опущены. Те, кто распространяют слухи о том, что лицо героя похоже на бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, возможно, исправили фотографию памятника фотошопом или с помощью искусственного интеллекта», — рассказала Тамила Маматова.

Тамилы Маматовой
Фото Тамилы Маматовой. Новый памятник Манасу

Отметим, 2 августа на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет открытие памятника Манасу. Мероприятие запланировано на 18.00. В нем примут участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, мэр столицы Айбек Джунушалиев и другие общественные деятели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338280/
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