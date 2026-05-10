Садыр Жапаров ознакомился со строительством нового Ошского рынка в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства нового Ошского рынка в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту представили информацию о параметрах будущего торгово-рыночного комплекса, который станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов столицы. Общая площадь рынка составит 155 тысяч квадратных метров. Здание включает два этажа и один подземный уровень.

Проектом предусмотрено более 10 тысяч торговых мест.

Площади в каждом блоке распределят по направлениям торговли, что, как ожидается, позволит упорядочить работу рынка и создать более комфортные условия для продавцов и покупателей.

Читайте по теме Торговые места на новом Ошском рынке будут предоставляться бесплатно

По данным администрации президента, особое внимание уделено инфраструктуре для предпринимателей. В комплексе предусмотрены складские помещения, парковочные зоны и другие условия для бесперебойной торговли в любое время года. Ранее сообщалось, что рынок будет состоять из семи блоков, а также получит подземную парковку примерно на 500 автомобилей и внешние стоянки.

Садыр Жапаров осмотрел объект и поручил уделить особое внимание качеству строительства и используемых материалов. Завершить строительные работы планируется до августа текущего года.

Отметим, новый Ошский рынок строят за селом Пригородное по дороге в аэропорт «Манас».