Сюжет: Атака на Иран

Теннисистка из Ирана отказалась от матча с представительницей Израиля на J60

Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась от участия в финале международного турнира J60 в Турции, где ей предстояло встретиться с представительницей Израиля. Об этом сообщает IRNA.

IRNA
Отмечается, что спортсменка выступала в парном разряде вместе с теннисисткой из Турции и вышла в финал соревнований. Однако после того, как стало известно, что их соперницами в решающем матче станет пара, в составе которой выступает представительница Израиля, Хана Шабанпур отказалась от участия в финальной встрече.

Теннисистка объяснила свое решение протестом против атаки на Иран, в том числе убийства невинных детей в школе в Минабе, а также других случаев гибели людей в результате войны.
