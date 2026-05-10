Теннисистка из Ирана отказалась от матча с представительницей Израиля на J60

Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась от участия в финале международного турнира J60 в Турции, где ей предстояло встретиться с представительницей Израиля. Об этом сообщает IRNA.

Фото IRNA. Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась от участия в финале международного турнира J60 в Турции

Отмечается, что спортсменка выступала в парном разряде вместе с теннисисткой из Турции и вышла в финал соревнований. Однако после того, как стало известно, что их соперницами в решающем матче станет пара, в составе которой выступает представительница Израиля, Хана Шабанпур отказалась от участия в финальной встрече.

​

Теннисистка объяснила свое решение протестом против атаки на Иран, в том числе убийства невинных детей в школе в Минабе, а также других случаев гибели людей в результате войны.