В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы

В парке «Евразия» в Бишкеке под эгидой международного патриотического движения «Победа 9/45» и АНО «Евразия» прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник посетили министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов, вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов и российской посол в КР Сергей Вакунов.

Одним из ключевых объектов парка «Евразия» стала Аллея героев — инсталляция из бюстов уроженцев Кыргызстана, Героев Советского Союза. Особое внимание гостей привлек музей военного вооружения под открытым небом, созданный совместно с Министерством обороны КР.

Также на территории парка были представлены инсталляции знаковых памятников Победы из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и Германии. Экспозиция была сформирована неслучайно: каждый памятник отражает память о подвиге народа, мужестве и героизме военных лет. Экспозиция будет обновляться ежегодно, знакомя гостей с памятниками Победы из разных стран мира и демонстрируя, как бережно сохраняется память о Великой Победе по всей планете.

«Кыргызстан — наш верный соратник и один из центров празднования общей Победы, где особенно ярко чувствуется братское плечо. В этом году движение «Победа 9/45» объединило 9 Мая десятки стран. Наше единство, скрепленное Великой Победой 1945 года, не знает границ. Мы снова идем плечом к плечу: акции памяти проходят в Абхазии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае, а также в ряде западных стран. Ведь именно в этой сплоченности — наша сила и наша общая правда о Великой Отечественной войне», — отметил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель движения Борис Чернышов.

«Кыргызстан внес весомый вклад в общую Победу. Более 360 тысяч наших соотечественников ушли на фронт, и многие не вернулись домой. Выходцы из нашей республики сражались на ключевых направлениях войны — от Москвы до Берлина. Особую славу заслужила 316-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Панфилова, проявившая героизм в битве за Москву. Тысячи наших земляков были награждены, десятки стали Героями Советского Союза. А в тылу республика обеспечивала фронт всем необходимым — это был общий вклад всего народа, — сказал министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов. — Сегодня, находясь здесь, среди семей, молодежи и детей, особенно ясно понимаешь: память передается дальше. И наша задача — сохранить ее, сделать так, чтобы будущие поколения знали правду о той войне и ценили мир».

Также для посетителей парка «Евразия» работала полевая кухня, где гостей угощали солдатской кашей и горячим чаем. В течение дня проходили театральные и цирковые представления, концерты творческих коллективов и семейные активности. Кульминацией праздничной программы стал большой концерт с участием местных и зарубежных артистов.

Справочно: Парк «Евразия» был открыт 28 августа 2025 года при участии президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Проект реализован АНО «Евразия» на частные средства и передан в дар Кыргызской Республике в честь 10-летия ЕАЭС как символ дружбы между Россией и Кыргызстаном. Это самый большой парк развлечений в республике и один из крупнейших в Центральной Азии. С момента открытия его посетили больше миллиона человек.