Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что часто общается с семьей писателя. «Я горжусь, что его 90-летие выпало на мое президентство. Я знаю о планах сына Чингиза Айтматова. У него есть хорошие предложения. Вопрос ремонта музея возьму под контроль», — обещаль он.

Ранее Минфин сообщил, что Дом-музей Чингиза Айтматова не числится на балансе Минкультуры, поэтому ремонт здания не будет финансироваться за счет госбюджета.