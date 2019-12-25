14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что часто общается с семьей писателя. «Я горжусь, что его 90-летие выпало на мое президентство. Я знаю о планах сына Чингиза Айтматова. У него есть хорошие предложения. Вопрос ремонта музея возьму под контроль», — обещаль он.

Ранее Минфин сообщил, что Дом-музей Чингиза Айтматова не числится на балансе Минкультуры, поэтому ремонт здания не будет финансироваться за счет госбюджета.
Ссылка:
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и встречался
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова
Президент уверен, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла
Все в руках всевышнего. Сооронбаю Жээнбекову небезразлична судьба Атамбаева
Скандал с феминале. Президент считает, что перформансом оскорбили женщин
Президент считает, что сумма исковых претензий семьи Матраимовых к СМИ завышена
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Популярные новости
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря
Бизнес
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
25 декабря, среда
14:21
Депутат объяснил, почему просит продлить срок использования праворульных машин Депутат объяснил, почему просит продлить срок использов...
14:18
Сооронбай Жээнбеков признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и встречался
14:12
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
13:48
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова
13:46
Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова