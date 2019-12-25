Сооронбай Жээнбеков признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и встречался

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам года признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и несколько раз встречался с ним.

Сооронбай Жээнбеков еще раз повторил информацию, ранее распространенную пресс-службой президента о том, что гостей на инаугурацию президента в 2017 году приглашали сотрудники аппарата бывшего главы государства. «Все организационные вопросы решал аппарат прежнего президента, я не вмешивался», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

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«Я знаю этого человека. Когда был губернатором в Оше, наши области были побратимами с Кызыл-Суйской автономный округ КНР. Вместе с делегацией он приезжал, мы были вместе на приеме у президента. В 2017 году встречались в кабинете Атамбаева втроем. Как они относились друг к другу, не знаю», — добавил президент.

Он отметил, что встречался со многими бизнесменами для привлечения инвестиций, в том числе с турецкими и китайскими. «Нам же нужны инвесторы, поэтому встречался. С ним (Хабибулой Абдыкадыром. — Прим. 24.kg) у меня нет взаимоотношений в сфере бизнеса. Он инвестирует в Казахстан и Узбекистан. Без инвестирования мы не сможем добиться развития, не сможем построить заводы и фабрики, добиться больших объемов», — отметил Сооронбай Жээнбеков.