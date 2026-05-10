Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин

«Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению», — заявил накануне президент России. Владимир Путин вышел к журналистам после серии международных встреч в День Победы.

По его словам, переговоры о мирном урегулировании — это прежде всего дело России и Украины. При этом Москва не против посреднической помощи Вашингтона.

Комментируя вопрос о временном перемирии, объявленном Кремлем на 9-11 мая, глава РФ указал, что Минобороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях с украинской стороны в День Победы.

Владимир Путин отметил, что парад Победы в Москве прошел без техники не из-за угроз со стороны Киева, но потому что военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника.

Россия после угроз Киева не ограничилась предупреждением Минобороны и нотой МИД РФ, но начала работу с важнейшими партнерами — Китаем, Индией, Соединенными Штатами, сказал он.

«Глобалистское направление западных элит руками украинцев с нами и воюет. Макрон позвонил мне в 2022 году и сказал, что Украина не может подписывать документы в Стамбуле с пистолетом у виска и попросил отвести войска от Киева», — поделился президент РФ.

По его словам, «они ждали сокрушительного поражения России, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом залезли в эту колею и вылезти не могут».

Владимир Путин допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским в третьей стране, когда будут достигнуты окончательные договоренности по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что речь должна идти о подписании договоренностей «на длительную историческую перспективу», а не переговорах.

По его словам, он услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу, Россия никогда не отказывалась от этого, «тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву».
Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил В...
