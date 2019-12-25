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Власть

Президент рассказал об успехах реализации проекта «Безопасный город»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал об успехах реализации проекта «Безопасный город».

По его словам, завершены судебные процессы, проект уже начал действовать.

«В Бишкеке количество ДТП уменьшилось на 40 процентов, в Чуйской области — на 50 процентов. Второй этап будет реализован в семи областях и Оше», — сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас проводится тендер, компания уже определена.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что создание Патрульной милиции также станет этапом в борьбе с коррупцией. «Мы предусмотрели 200 миллионов сомов для реализации этой цели», — подчеркнул он.

С 2020 года на 40 процентов увеличат зарплату сотрудников милиции.
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