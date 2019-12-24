Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость

Журналисты представили новое расследование о деятельности семьи Хабибулы Абдукадыра. Теперь речь идет о том, как тратились выведенные из Кыргызстана деньги.
От Дубая до США
С 2012 года по воле семьи Абдукадыр сотни миллионов долларов перекочевали из Кыргызстана в банки Европы, США и Ближнего Востока. На эти деньги, по сведениям журналистов, покупались и строились десятки объектов недвижимости на просторах от Персидского залива до пляжей Калифорнии. Среди них особняк в одном из самых престижных районов Лондона и дом в Вашингтоне стоимостью $1,2 миллиона. Деньги также вложили в строительство одного из проектов — 26-этажный жилой дом в Дубае.
Деньги проходили через компанию Хабибулы Абдукадыра AKA Group.
А потом на них покупали элитную недвижимость или вкладывали их в строительные проекты.
Чтобы отправить деньги за рубеж, семья Абдукадыр пользовалась услугами Айеркена Саймаити — профессионала в отмывании денег, как он сам себя называл. Если верить Саймаити, в общей сложности он отправил за границу более $700 миллионов.
Организации Open Democracy и Transparency International UK поделились с журналистами документами о собственности семьи Абдукадыр. Кроме того, обнаружены переводы не менее чем на $75 миллионов на банковские счета в Евросоюзе, открытые на семью Абдукадыр и аффилированные с нею компании.
Переводы шли с 2014 по 2017 год. Еще $30 миллионов отправлены на счета семьи в Bank of America в США, а $104 миллиона оказалось в Дубае.
Эти суммы вполне соответствуют суммам, которые обнаружила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями в деле о переводах Саймаити. В отчетах правоохранителей также значатся $27 миллионов, отправленных в Нидерланды, и $81 миллион — в Латвию.
Журналисты нашли как минимум 20 объектов, которые купила семья Абдукадыр. Общую стоимость этих особняков, городских квартир, роскошных высотных отелей подсчитать невозможно.
Семья Абдукадыр в Великобритании купила готовой недвижимости на $44 миллиона, в Дубае — на $19 миллионов, в США — на $2 миллиона. Данные по Германии оказались недоступны.
При этом деньги перечислялись либо по липовым контрактам, либо созданием платежных поручений якобы за поставку тканей.
«Это переводы на огромные суммы из бедной страны — они должны были привлечь внимание», — полагает эксперт по теневой экономике Грэм Бэрроу, который консультирует банки по вопросам борьбы с отмыванием денег.
Объекты в Германии: вечный недострой
В 2015 году в немецком городе Аугсбурге анонсировали проект для шестиэтажного послевоенного здания, занимающего целый квартал вдоль Шмидберга — ключевой магистрали восток — запад в центральном Аугсбурге. Сначала это должен был быть отель, который планировали построить к 2016 году. Последний план — превратить его в жилищный комплекс и завершить работы к марту 2019 года.
Последние восемь лет объектом владеет группа компаний AKA семьи Абдукадыр.
На самом деле зашедший в тупик проект — лишь одна из нескольких строек в Германии, представленных на ныне неработающем сайте AKA International. Среди них и земельный участок недалеко от Мюнхена, и пустой торговый центр в городе — тут у компании зарегистрирован головной «офис-призрак».
Невозможно сказать точно, сколько всего объектов у Абдукадыров в Германии и какова их общая стоимость — по немецким законам информация о владении недвижимостью и ее продажах недоступна общественности.
Но известно, что семья Абдукадыр приобрела участок земли в Фатерштеттене, что к востоку от Мюнхена. К декабрю 2017 года тут должен был вырасти отель на 220 номеров, но позже Абдукадыры продали этот участок.
На сайте АКА также был представлен отель в немецком курортном городе Бад-Фильбель к северо-востоку от Франкфурта и планы по развитию отеля в городе Дитценбах, что к юго-востоку от Франкфурта. Однако на самом деле этих проектов не существует.
Великобритания: люксовые квартиры и особняк
Аксбридж-роуд — большая улица с множеством торговых точек в районе Илинг в Западном Лондоне. В 2007 году стало известно, что через этот район пройдет новая железная дорога — «линия Елизаветы» (Elizabeth Line).
Здесь семья Абдукадыр в 2016 году за $28 миллионов приобрела недвижимость, известную как Dawley House. У семьи были большие планы на этот объект: 12-этажный стеклянный отель на 113 номеров, «кафе на первом этаже, конференц-залы и фитнес-центр». Но по факту последние три года на строительной площадке практически ничего не происходило, после того как снесли предыдущее здание.
Клан Абдукадыр владеет как минимум четырьмя другими объектами недвижимости в Лондоне, за которые заплатили порядка $16 миллионов. Один из них — пустой участок земли. Сын Абдукадыра Паливанмухаймаити Айбибула в 2016 году купил люксовую квартиру с видом на Темзу более чем за $2 миллиона долларов.
Но самый дорогой объект семьи в Великобритании — особняк в одном из самых престижных районов города, зеленом частном поместье Кумби-Парк в Кингстоне-на-Темзе.
Особняк, известный как Morton House, также служит официальным адресом для деловых операций Абдукадыров в Великобритании. В качестве владельцев особняка, который семья купила в 2015 году за 6,8 миллиона долларов, указаны Хабибула Абдукадыр, его жена и двое сыновей.
США: особняки и дорогие машины
В 2013 году Хабибула Абдукадыр и его семья открыли ряд подставных компаний и приобрели два дома: один в Калифорнии, другой в Вирджинии.
Первый — это особняк с четырьмя спальнями и тремя ванными к северу от Лос-Анджелеса, в нем также есть бассейн и джакузи. Двое сыновей Абдукадыра купили этот дом в ноябре 2013 года за $722 тысячи и продали в августе 2019-го за $785 тысяч.
Второй дом находится в городе Грейт Фоллс, штат Вирджиния, его купили в апреле 2018 года почти за $1,3 миллиона. Официально этот двухэтажный кирпичный особняк приобрела компания AKA Development — ее учредил годом ранее человек по имени Йамаймаити Айбибула. Несколько собеседников назвали его сыном Хабибулы Абдукадыра.
За компанией официально числятся четыре операции по импорту стройматериалов в период с августа 2018-го по июнь 2019 года, а также импорт 29 наименований мебели, которую Абдукадыры отправили в октябре от имени своей турецкой компании Palvan Insaat Turizm Lojistik San.
Кроме мебели, семья импортировала в США как минимум два дорогих автомобиля.
«Ламборгини» 2011 года и внедорожник «Мерседес-Бенц» G-класса 2008 года были отправлены на имя Йамаймаити по адресу дома семьи в Вирджинии — это следует из официальных таможенных документов.
Дубай: самые масштабные инвестиции
Самые крупные вложения семья Абдукадыр делала в Дубае. Они использовали десятки миллионов долларов, перечисленных из Кыргызстана, чтобы купить в этом эмирате недвижимость и запустить строительные проекты.
В Дубае им принадлежит компания AKA International, ранее известная как ABL Hospitality Management.
Хабибула также владеет виллой в находящемся неподалеку квартале Jumeirah Islands, за которую он заплатил $650 тысяч.
Еще две квартиры — одну в здании на искусственном острове в виде дерева под названием Палм Джумейра и еще одну — в небоскребе Аль-Дафра неподалеку — приобрели один из сыновей и родственница Хабибулы на общую сумму $448 тысяч.