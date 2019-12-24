Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость

Журналисты представили новое расследование о деятельности семьи Хабибулы Абдукадыра. Теперь речь идет о том, как тратились выведенные из Кыргызстана деньги. От Дубая до США С 2012 года по воле семьи Абдукадыр сотни миллионов долларов перекочевали из Кыргызстана в банки Европы, США и Ближнего Востока. На эти деньги, по сведениям журналистов, покупались и строились десятки объектов недвижимости на просторах от Персидского залива до пляжей Калифорнии. Среди них особняк в одном из самых престижных районов Лондона и дом в Вашингтоне стоимостью $1,2 миллиона. Деньги также вложили в строительство одного из проектов — 26-этажный жилой дом в Дубае.

Деньги проходили через компанию Хабибулы Абдукадыра AKA Group. А потом на них покупали элитную недвижимость или вкладывали их в строительные проекты. Чтобы отправить деньги за рубеж, семья Абдукадыр пользовалась услугами Айеркена Саймаити — профессионала в отмывании денег, как он сам себя называл. Если верить Саймаити, в общей сложности он отправил за границу более $700 миллионов. Организации Open Democracy и Transparency International UK поделились с журналистами документами о собственности семьи Абдукадыр. Кроме того, обнаружены переводы не менее чем на $75 миллионов на банковские счета в Евросоюзе, открытые на семью Абдукадыр и аффилированные с нею компании. Переводы шли с 2014 по 2017 год. Еще $30 миллионов отправлены на счета семьи в Bank of America в США, а $104 миллиона оказалось в Дубае.

Эти суммы вполне соответствуют суммам, которые обнаружила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями в деле о переводах Саймаити. В отчетах правоохранителей также значатся $27 миллионов, отправленных в Нидерланды, и $81 миллион — в Латвию.

Журналисты нашли как минимум 20 объектов, которые купила семья Абдукадыр. Общую стоимость этих особняков, городских квартир, роскошных высотных отелей подсчитать невозможно. Семья Абдукадыр в Великобритании купила готовой недвижимости на $44 миллиона, в Дубае — на $19 миллионов, в США — на $2 миллиона. Данные по Германии оказались недоступны.

При этом деньги перечислялись либо по липовым контрактам, либо созданием платежных поручений якобы за поставку тканей.

«Это переводы на огромные суммы из бедной страны — они должны были привлечь внимание», — полагает эксперт по теневой экономике Грэм Бэрроу, который консультирует банки по вопросам борьбы с отмыванием денег.

Согласно сайту AKA (сейчас он не работает), ключевыми компаниями сети были AKA International и MBL Investments в Дубае, AKA Petroleum и AKA Immobilien (переименована в AKA Group) в Германии и AKA London Trading (переименована в Miran International) в Великобритании.

Ни сам Хабибула Абдукадыр, ни представители его семьи или компаний на запросы журналистов не отвечают.