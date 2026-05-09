Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, сегодня по традиции мы отмечаем 9 Мая — Великий День Победы, имеющий историческое, нравственное и духовное значение. Этот день — одновременно светлый праздник и день памяти.

Этот день всегда напоминает нам о ценности мира, о гордости за победу, потому что миллионы людей, в том числе наши отцы и матери, во имя этой победы отдали свои жизни. Поэтому 9 Мая — это не просто историческая дата, а память всего народа. Садыр Жапаров

«Мы прекрасно знаем, что кровопролитная война 1941–1945 годов унесла жизни миллионов людей, принесла неисчислимую скорбь в жизнь каждой мирной кыргызской семьи. В тот трудный период кыргызский народ проявил беспрецедентную храбрость и героизм как на фронте, так и в тылу, внеся неоценимый вклад в Великую Победу. История свидетельствует о том, что на поле боя тысячи наших солдат пожертвовали своими жизнями за народ и землю, а труженики в тылу неустанно трудились днем и ночью, обеспечивая фронт необходимым продовольствием, одеждой и военным снаряжением.

Кыргызстан отправил на эту кровавую войну более 360 тысяч мужчин и женщин или каждого четвертого жителя нашей страны! Садыр Жапаров

Они сражались в Европе, а затем в Азии, внеся свой вклад в окончание Второй мировой войны. Более 100 тысяч наших соотечественников — славные потомки Манаса Великодушного — героически встретили смерть на поле боя, отдав свои жизни за светлое будущее. Их гибель стала очень тяжелой демографической потерей для Кыргызстана.

Их имена увековечены золотыми буквами в истории Великой Отечественной войны. Мы всегда с гордостью говорили, что более 150 тысяч кыргызстанцев были награждены орденами и медалями за храбрость в боях против фашистских захватчиков, 22 наших соотечественника стали полными кавалерами ордена Славы, а 73 — удостоены почетного звания Героя Советского Союза и мы будем продолжать говорить об их подвигах с высоко поднятой головой.

В годы войны кыргызский народ, находившийся в тылу, независимо от возраста днем и ночью трудился под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» и своим неустанным трудом, сильной волей и непоколебимой решимостью приблизил Великую Победу. Их неоценимый вклад в защиту Родины является высоким примером для будущих поколений», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что наша сегодняшняя мирная и свободная жизнь — результат безграничной храбрости и героизма того поколения.

Их самоотверженность и патриотизм стали нашим историческим наследием, национальной гордостью и вечным примером для будущих поколений. Садыр Жапаров

«К сожалению, число тех, кто участвовал в этой ужасной войне и пережил все ее тяготы и страдания, сокращается с каждым годом. Сегодня в Кыргызстане 81-ю годовщину Победы отмечают всего семь ветеранов войны и 297 тружеников тыла.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Все мы знаем, что война — это потери, война — это горе, слезы. Однако даже в те кровавые дни вы не утратили мужества и, благодаря вашей непоколебимой вере друг в друга, обеспечили Победу. Мы склоняем головы и искренне отдаем дань уважения вашему героизму, стойкости и безграничной любви к Родине.

По воле судьбы каждый из вас стал живым свидетелем этого тяжелого периода истории. Мы в долгу перед ветеранами и тружениками тыла, и поэтому считаем своим священным долгом не забывать ваши подвиги и продолжать поддерживать мир во всем мире. От себя лично и от имени всех граждан нашей страны выражаю вам глубочайшую благодарность! Желаю вам крепкого здоровья и процветания!

Дорогие соотечественники! Мы знаем из истории тех ужасных лет и жестоких дней, что война приносит только горе и потери, а мир — бесценное сокровище. Эта трагедия стала великим уроком для всего человечества!

К сожалению, извлечь уроки из прошлого удается не всегда. На военные конфликты во всем мире расходуется более трех триллионов долларов. Эти средства могли бы обеспечить достойную жизнь всему человечеству. Садыр Жапаров

Направь мы их на экологию — и планета стала бы цветущим садом. Мы должны чтить уроки Великой Победы и прилагать все усилия для сохранения мира и единства. Поэтому мы обязаны хранить мир, гармонию и единство как зеницу ока, не забывая уроки Великой Победы. Давайте продолжим подвиги наших отцов, подаривших нам светлое будущее и мирную жизнь, и каждый из нас должен стремиться к благополучию нашего народа», — призвал Садыр Жапаров.

Он выразил уверенность, что суверенный Кыргызстан будет и дальше уверенно двигаться по пути устойчивого развития и способствовать укреплению мира и сотрудничества на международной арене.