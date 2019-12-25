Президент рассказал о деле Сапара Исакова и трудностях в борьбе с коррупцией

Некоторые госслужащие одним только проектом украли бюджет страны. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на итоговой пресс-конференции, комментируя громкие уголовные дела по обвинению в коррупции бывших высокопоставленных чиновников.

Он отметил: когда начал борьбу с коррупцией, то не предполагал, что будет настолько трудно.

«Во время моего визита в Германию у меня спросили про политизированность некоторых дел, в том числе где фигурируют бывшие премьер-министры. Я сказал: как может быть дело (по модернизации Бишкекской ТЭЦ. — Прим. 24.kg) политизированным, если одним проектом они украли бюджет страны? Я не предполагал, что борьба с коррупцией может быть такой трудной», — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что на заседании Совбеза в январе рассмотрят отчет госорганов по борьбе с коррупцией.