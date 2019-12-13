12:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минкультуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал «Апрель»

Министерство культуры запретило всем операторам телевещания пускать в эфир канал «Апрель». Соответствующее письмо направил заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Об этом сообщается на сайте телеканала

Читайте по теме
Юристы обжаловали определение суда на запрет выхода «Апрель ТВ» в эфир

По его данным, источники из Министерства культуры передали в редакцию отсканированную копию письма.

В документе подчеркивается, что на основании обращения Военной прокуратуры необходимо принять все меры по «недопущению незаконного выхода в эфир телеканала «Апрель».

Письмо было разослано, по данным редакции «Апреля», всем операторам телевещания.

При этом, подчеркивают в редакции, разрешение на телевещание, выданное самим Минкультуры, до сих пор остается действующим. Никто его не отменял.

АпрельТВ
Фото АпрельТВ. Письмо Минкультуры операторам телевещания

Напомним, эфир телеканала прервали 7 августа 2019 года во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом, работа «Апреля» была практически заблокирована.
Ссылка:
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Юристы обжаловали определение суда на запрет выхода «Апрель ТВ» в эфир
Военная прокуратура запретила выпускать в эфир телеканал «Апрель»
«Апрель» телеканалы эфирге чыга баштайт
Ситуация с «Апрелем». МИД выступил с заявлением
«Репортеры без границ»: Закрытие канала «Апрель» наносит удар по плюрализму СМИ
Ситуация с «Апрель ТВ». Журналисты Кыргызстана выступили в поддержку коллег
Ситуация с «Апрель ТВ». Коллектив телеканала выступил с открытым обращением
Ситуация с «Апрелем». ОБСЕ призывает власти Кыргызстана сохранять свободу слова
«Апрель» подал жалобу в Генпрокуратуру и Первомайский суд на действия силовиков
Попытка № 2. Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев подали повторный иск к Атамбаеву
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo;: ареста имущества банка не&nbsp;было «Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
13 декабря, пятница
12:38
В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совс...
12:34
Минкультуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал «Апрель»
12:19
В Бишкеке мужчина обещал помочь купить контейнер за $40 тысяч и скрылся
12:17
Пресс-секретарь президента прокомментировала иски Матраимовых против СМИ
12:10
Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности помыть руки перед едой