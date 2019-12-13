Минкультуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал «Апрель»

Министерство культуры запретило всем операторам телевещания пускать в эфир канал «Апрель». Соответствующее письмо направил заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков. Об этом сообщается на сайте телеканала.

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По его данным, источники из Министерства культуры передали в редакцию отсканированную копию письма.

В документе подчеркивается, что на основании обращения Военной прокуратуры необходимо принять все меры по «недопущению незаконного выхода в эфир телеканала «Апрель».

Письмо было разослано, по данным редакции «Апреля», всем операторам телевещания.

При этом, подчеркивают в редакции, разрешение на телевещание, выданное самим Минкультуры, до сих пор остается действующим. Никто его не отменял.

Фото АпрельТВ. Письмо Минкультуры операторам телевещания

Напомним, эфир телеканала прервали 7 августа 2019 года во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом, работа «Апреля» была практически заблокирована.