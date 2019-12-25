Президент отчитывается о выполнении своей предвыборной программы

Традиционную итоговую пресс-конференцию президент Сооронбай Жээнбеков начал с отчета по своей предвыборной программе.

Он попросил у представителей СМИ 20 минут для выступления, чтобы рассказать о реализации программ по развитию регионов, обеспечению питьевой водой сел, строительству ирригационной сети и дорог.

«Сейчас финансовые средства направлены на регионы. За этот год выдано 38 миллиардов сомов предпринимателям в регионах», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

По его данным, объем инвестиций вырос на 67 процентов, из них 65 процентов привлечены в региональные проекты.

«Программы по обеспечению питьевой водой сельчан и развитию ирригационной системы идут по плану. Как я и обещал, до конца моего срока все села будут обеспечены чистой водой», — заявил глава государства.