Полтора года правительства. Чем запомнился 30-й кабинет министров Кыргызстана

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев побил рекорд. С 2010-го он первый глава правительства, который проработал полтора года. Частично сохранился и состав кабинета министров.

Однако от критики, недовольства и скандалов его это не избавляет. 24.kg собрало самые громкие события, которые случились за последние 18 месяцев.

1 Скандальные границы

Нерешенность вопросов с делимитацией и демаркацией границ регулярно приводит к приграничным столкновениям. Практически каждому правительству приходится проходить экзамен на прочность во время таких конфликтов. Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева не исключение.

С начала 2019 года в Баткенской области произошло 12 конфликтов между гражданами и силовиками Кыргызстана и Таджикистана.

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Последний произошел 16 августа в селе Максат. Претензии местных жителей вылились в столкновения и перестрелку. Погиб военнослужащий спецназа «Бору» Пограничной службы КР Равшан Муминов. Еще 13 человек, в том числе подросток, получили ранения. Таджикская сторона сообщила о 12 раненых и трех погибших.

После длительных переговоров представителей двух стран конфликт уладили. Однако гарантий, что он не повторится, нет. Люди в приграничных селах живут как на пороховой бочке.

2 Семейный подряд

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева регулярно обвиняют в клановости и трайбализме. За полтора года его работы в стране разгорелось сразу несколько крупных скандалов, связанных с назначением родни на высокие должности.

Одним из самых крупных стал скандал вокруг компании «КТ Мобайл», в котором отметился свояк премьер-министра.

Заместителем директора компании работал сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу. Он получал зарплату 194 тысячи 410 сомов в месяц. Иманкадыр Рысалиев, который приходится премьеру свояком, возглавлял секретариат «Открытого правительства». Многие утверждали, что он вмешивался в деятельность некоторых государственных органов и госкомпаний. В итоге обоим пришлось покинуть свои посты.

Родственниками скандально известного экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова оказались глава Госфинразведки Гуламжан Анарбаев и новый заместитель министра внутренних дел Памир Асанов.

Экс-зампреда таможни в стране больше знают как Раима-миллиона. В его отношении проводят досудебное производство по факту незаконного обогащения. Но почти год в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями не могут подсчитать его имущество.

Отличился и мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев, который решил назначить руководителем муниципального предприятия пассажирских перевозок родного брата Абдималика Тагаева. Из-за поднявшейся шумихи он отработал всего несколько дней.

Едва не обернулся международным скандалом случай в Минсельхозе, где мелкую чиновницу возвели в ранг заместителя министра, чтобы она смогла за счет принимающей стороны съездить на выставку в Китай.

И это малая часть скандалов, связанных с назначением родственников на руководящие посты.

3 Вместо предприятия — фитнес-клуб

Похвастать существенными достижениями в развитии экономики и привлечении инвестиций правительство Кыргызстана не может. Показатели в обоих направлениях более чем скромные.

Зато чиновники различных мастей, включая премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, регулярно открывают весьма странные объекты.

В интернете чиновников уже прозвали «перерезателями ленточек».

Так, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отправился открывать частный фитнес-центр, который принадлежит семье бывшего директора Государственного агентства по туризму Турусбеку Мамашову — отцу нынешнего парламентария Айсулуу Мамашовой. С депутатом парламента Мирланом Бакировым глава правительства перерезал ленточку. На критику в пресс-службе кабмина ответили: в этом нет ничего предосудительного.

4 Урангейт и митинг против горнодобычи

Не обошлось во время премьерства Мухаммедкалыя Абылгазиева и без скандалов с разработкой месторождений. Каждый такой скандал сопровождался регулярными митингами, перекрытием дорог и ультиматумами правительству.

Весной 2019 года разгорелся скандал вокруг проекта по разработке месторождения урана Кызыл-Омпол.

Итогом митингов стали отзыв лицензии у компании «Юр-Азия» и появление законопроекта о полном запрете добычи и разработки урана и тория на территории Кыргызстана.

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Не успели утихнуть страсти вокруг урана, как вспыхнули беспорядки на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области.

Местные жители потребовали остановить работу китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

Между кыргызстанцами и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.

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После длительных переговоров правительство пошло по проторенной дорожке. Компании Zhong Ji Mining приостановили действие лицензии.

После митингов населения приостанавливали работы на месторождениях Иштамберди и Терек, Тереккан и Перевальном.

5 Решение вопроса Кумтора

Есть, правда, и положительные моменты в отношениях правительства Кыргызстана с инвесторами. Возможность и готовность придерживаться договоренностей правительство пока демонстрирует в отношении двух крупных золотых проектов — «Кумтор» и «Джеруй».

Правительство и канадская компания Centerra Gold смогли договориться. Новое стратегическое соглашение по Кумтору вступило в силу.

Правительство объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана по новому стратегическому соглашению с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.

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Правительству удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»). Если в 2017 году договорились о $87 миллионах, то в итоге сумма увеличилась почти в 1,7 раза — до $150 миллионов.

С Джеруем ситуация иная. Пересмотра условий соглашения по проекту неожиданно потребовал экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров. И даже заявил, что премьер-министр обещал решить вопрос с государственной долей в проекте.

В правительстве заявили, что о пересмотре условий сделки по Джерую не может быть и речи.

Пожалуй, это один из немногих случаев, когда кабмин не пошел на поводу у политиков и гражданских активистов и напомнил о необходимости выполнять взятые на себя обязательства.

6 Безопасный город

Одним из главных достижений правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева можно считать запуск проекта «Безопасный город». До сих пор у него много противников. Есть те, кто говорят, что проект работает не в том формате, в котором должен.

Факт остается фактом: камеры на дорогах Кыргызстана появились, ДТП стало меньше, трассы становятся безопаснее.

В 2020 году проект расширят. На втором этапе китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd установит около 3 тысяч камер в Бишкеке и Оше, 15 городах областного и районного значения, 73 населенных пунктах.

Кроме того, правительство пошло навстречу автолюбителям и выступило за снижение штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения. Сотрудников ГУОБДД лишили права проверять у водителей квитанции об уплате транспортного налога.

7 Плюсы для предпринимателей

Есть подвижки в части защиты предпринимателей. В этом году в стране избрали бизнес-омбудсмена — бывшего посла Великобритании Робина Орд-Смита. Заместителями стали глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев.

Именно Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал идею бизнеса и ввел в стране двухгодичный мораторий на проверки предпринимателей.

В закон о государственных закупках с подачи правительства внесли изменения, чтобы поддержать отечественных производителей. В этом году после долгих переговоров функции по сбору и администрированию страховых взносов передали из Соцфонда в Налоговую службу. Сделали это для упрощения жизни налогоплательщикам.

Также в Кыргызстане запустили проект по получению электронного патента.

Кроме того, начал работу проект по внедрению системы маркировки товаров, виртуальной контрольно-кассовой машины, электронного счета-фактуры. Все эти новшества в будущем должны облегчить ведение бизнеса в стране.