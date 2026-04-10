До 10 процентов без конкурса: в КР изменили порядок назначения на госдолжности

Президент Садыр Жапаров подписал Указ, которым вносятся изменения в порядок замещения административных государственных и муниципальных должностей.

Документ направлен на дополнительное регулирование системы государственной и муниципальной службы.

Согласно изменениям, отдельные административные должности могут замещаться в особом порядке — без конкурса. При этом кандидаты должны соответствовать установленным квалификационным требованиям.

В центральных аппаратах министерств доля таких назначений ограничена — не более 10 процентов от штатной численности. Это объясняется необходимостью оперативного проведения реформ и повышения эффективности работы ведомств.

Кроме того, внесены изменения в реестр государственных и муниципальных должностей. В частности, в аппарате Жогорку Кенеша вводятся новые позиции, включая пресс-секретаря спикера и спичрайтера.

Также документ уточняет классификацию административных должностей, разделяя их на категории и группы в зависимости от уровня полномочий и ответственности.

Отдельным пунктом признан утратившим силу Указ 2023 года, регулирующий особый порядок приема на работу в Государственное агентство гражданской авиации.

Указ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.