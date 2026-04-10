Власть

До 10 процентов без конкурса: в КР изменили порядок назначения на госдолжности

Президент Садыр Жапаров подписал Указ, которым вносятся изменения в порядок замещения административных государственных и муниципальных должностей.

Документ направлен на дополнительное регулирование системы государственной и муниципальной службы.

Согласно изменениям, отдельные административные должности могут замещаться в особом порядке — без конкурса. При этом кандидаты должны соответствовать установленным квалификационным требованиям.

В центральных аппаратах министерств доля таких назначений ограничена — не более 10 процентов от штатной численности. Это объясняется необходимостью оперативного проведения реформ и повышения эффективности работы ведомств.

Кроме того, внесены изменения в реестр государственных и муниципальных должностей. В частности, в аппарате Жогорку Кенеша вводятся новые позиции, включая пресс-секретаря спикера и спичрайтера.

Также документ уточняет классификацию административных должностей, разделяя их на категории и группы в зависимости от уровня полномочий и ответственности.

Отдельным пунктом признан утратившим силу Указ 2023 года, регулирующий особый порядок приема на работу в Государственное агентство гражданской авиации.

Указ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Материалы по теме
В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд
Правительство без лица, или «Теневой» кабинет Адылбека Касымалиева
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Сулайманов: Политические интересы могут вновь сблизить Жапарова и Ташиева
Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты
В Кыргызстане ужесточили статью о пытках — расширен круг ответственных лиц
Садыр Жапаров: Нооруз стал по-настоящему любимым праздником соотечественников
Садыр Жапаров: Экономика Нарына за пять лет выросла более чем в два раза
Президент Садыр Жапаров отметит Нооруз в Нарынской области
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы
Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ
В Бишкеке за три часа эвакуировали 37 неправильно припаркованных автомобилей