«Не раздевайся, стыдно!» Чиновники приветствуют акции против феминале

Сегодня в Бишкеке прошла акция «Известный маршрут», организованная гражданскими активистами против первой феминале современного искусства.

Отметим, с 27 ноября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Мероприятие привлекло внимание общественности из-за разразившегося скандала с обнаженной моделью. Это был перформанс о защищенности прав секс-работниц в исполнении датской художницы Джули Савери, также нижнее белье с надписями о правах на аборт.

Представители «Кырк чоро» и несколько гражданских активистов вышли на митинг к зданию Министерства культуры и информации. Директор музея Мира Джангарачева была освобождена от должности. Шесть экспонатов убрали.

Чечинбе! Мы знаем, куда едем

Но это не успокоило возмущенных граждан. Они решили продолжить обсуждение вопроса о недопустимости подобных выставок в Кыргызстане. Первомайский районный суд Бишкека не разрешил им собраться ни на Старой площади, ни перед памятником Уркуе Салиевой.

Противники феминале решили провести акцию на колесах, обыгрывая название фильма Тимура Бирназарова «Неизвестный маршрут». То есть организаторы акции «Известный маршрут» точно знают, куда должна двигаться страна.

Автобусы с плакатами «Не раздевайся, стыдно!», «Хоть разведись, но будь всегда с народом», «Нация выше прав!» проехали по улицам города.

«Наше государство уважает права каждого гражданина, но мы не можем молчать, когда в нашем единственном Музее изобразительных искусств проходит выставка с участием голой женщины», — заявила журналист Канышай Мамыркулова.

Участницы маршрута надели элечеки — в знак поддержки национальных традиций.

«Девочек воспитывают бабушки. Наши бабушки, сестры выразили свое мнение по поводу феминале», — объяснила организатор акции Эльнура Кулуева. Женщина без одежды — провокация, а с одеждой — культура

«Известный маршрут» поддержали некоторые писатели, манасчи и чиновники.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов свою встречу с участниками «Известного маршрута» объяснил случайным совпадением.

«Я пришел посмотреть на новогоднее оформление парка, а тут наши апашки отдыхают. Решил узнать цель мероприятия. Спасибо всем участникам», — сказал чиновник.

Азиз Суракматов не стал давать оценку феминале и организаторам маршрута, дипломатично промолчав. В отличие от министра культуры, информации и туризма.

Азамат Жаманкулов, напротив, оказался на встрече с женщинами не случайно. Он пришел к ним, чтобы поддержать.

Фото из интернета. Акция «Известный маршрут»

Министр культуры, ранее назвавший выставку феминисток провокационным мероприятием, сегодняшнюю акцию оценил высоко. Он поблагодарил апашек за их вклад в сохранение национальной культуры и традиций.

«Из-за выставки произошло столкновение взглядов. Мы, кыргызы, должны сохранить нашу национальную культуру и традиции. Сейчас стоит вопрос, должны ли мы открыться мировой культуре? Я думаю, что у европейской, арабской, японской, корейской и других культур мы должны перенять лучшее», — сказал Азамат Жаманулов.

Министр опроверг заявление экс-президента Розы Отунбаевой, что решение об увольнении он принял «испугавшись качков».

«Мое решение было принято до встречи с представителями гражданского общества. Они пришли потом. Никто мне не угрожал», — заявил чиновник от культуры.

Акции против феминале продолжатся.

Завтра участники маршрута намерены составить список культурных мероприятий, допустимых для местной общественности.